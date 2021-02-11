赴港IPO公司 內地擬免網絡安全審查 港交所升逾3%
文章日期：2021年7月16日 11:39
彭博社引述消息指，中國計劃讓赴港上市的公司免於申請網絡安全監管機構的批准，從而為選擇香港、而不是美國發行股份的互聯網公司消除擔憂。
港交所（0388）暫曾升最多3.86%，高見524.5元，是2021年2月24日565元後最高。
報道引述消息稱，在監管官員近期與投行等機構的會議上，傳達了擬對赴港上市不做正式網絡安全審查要求的安排；中國在上周六發布新規則草案，涉及赴國外上市的網絡安全審查，引發了是否適用於香港的疑問。官員們指出，國家互聯網信息辦公室將對公司進行審查，以確保它們遵守中國法律，但是只有那些選擇去美國等外國場所發行股份的公司，才需要進行正式的審查，消息人士說。
消息人士又指，根據新的框架，所有的股份發行，包括在香港發行上市，都需要中國證監會的批准。獲得中國證監會通報情況的投行人士的印象是，對赴港上市的批准程序要比赴美國簡單。
中證監和國家網信辦沒有立即回應尋求評論的請求。
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