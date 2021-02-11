港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌5日
文章日期：2021年7月16日 11:17
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌5日，跌0.05點子至0.07863%，是2021年5月6日後最低，當日報0.07857%。
港元現報7.7687元貶值10點子，曾貶值最多12點子，報7.7689元，亦曾升值最多1點子，報7.7676元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.04點子至0.03738%；1星期HIBOR升0.04點子至0.04893%；2星期HIBOR無升跌報0.05625%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.04點子至0.15839%；6個月期HIBOR跌0.04點子至0.25696%；12個月期HIBOR跌0.04點子至0.36161%。
美元指數現報92.606貶值0.018點或0.02%。
美元1個月期LIBOR報0.09113%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0125%，連續3日收窄，利差是2021年7月07日後最低，當日差距為-0.0141%。
對上一次連續3日收窄，是2021年7月02日，當日利差報-0.0046%。
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