港元現報7.7687元貶值10點子，曾貶值最多12點子，報7.7689元，亦曾升值最多1點子，報7.7676元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.04點子至0.03738%；1星期HIBOR升0.04點子至0.04893%；2星期HIBOR無升跌報0.05625%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.04點子至0.15839%；6個月期HIBOR跌0.04點子至0.25696%；12個月期HIBOR跌0.04點子至0.36161%。

美元指數現報92.606貶值0.018點或0.02%。

美元1個月期LIBOR報0.09113%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0125%，連續3日收窄，利差是2021年7月07日後最低，當日差距為-0.0141%。

對上一次連續3日收窄，是2021年7月02日，當日利差報-0.0046%。

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