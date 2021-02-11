恒指低開23點 環球新材升26% 中國通才跌10% 恒大升7%
文章日期：2021年7月16日 09:29
恒指今早低開23點或0.09%，報27972點，續高於10天線(27790.96點)，成交金額31億元；國指今早高開1點或0.02%，報10175點。恒生科技指數開市報7639點，跌0.29%。
藍籌15隻升，21隻下跌，22隻無升跌。安踏（2020）升0.9%，報190.7元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升0.35%，報567元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻7點；信義光能（0968）跌3.2%，報15.14元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌0.96%，報287.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低21點。
恒生科技指數成份股9隻升，13隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是微盟（2013）開市報13.48元，升1.05%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）開市報48.8元，跌2.01%。
多間公司上市，中國通才教育（2175）定價3.69元，開市報3.29元，跌10.84%；康橋悅（2205）定價3.68元，開市報3.68元，無升跌；融信服務（2207）定價4.88元，開市報4.83元，跌1.02%；環球新材（6616）定價3.25元，開市報4.1元，升26.15%；康聖環球（9960）定價9.78元，開市報9.78元，無升跌。
維達（3331）中期純利增6%，中期息每股10仙。開市報22.7元，跌2.78%。
藥明康德（2359）盈喜，上半年按年多賺9.44億人幣。創上市新高，見196.9元，開市報196.9元，升6.89%。
和諧汽車（3836）發盈喜，上半年溢利較去年同期升不少於60%。開市報4元，升0.76%zxad
六福（0590）首財季同店銷售升1.18倍。無成交，報26.1元。
復星旅遊文化（1992）發盈警，料上半年營業額跌42%。無成交，報12.08元。
國泰（0293）上半年載客人次按年跌逾96%。開市報6.6元，無升跌。
百度（9888）中標重慶市智慧交通試點項目，涉資9880萬人幣。開市報210.4元，跌0.09%。
恒大（3333）開董事會討論「特別分紅計劃」，或有望首次於中期派息。開市報9.59元，升7.15%。
莎莎（0178）首季港澳同店銷售止跌回升，增幅達44.5%。開市報2.1元，升0.48%。
味千（0538）次季同店銷售升34.7%。無成交，報1.55元。
破頂股表現
破頂股包括，神威藥業（2877）創52周高，見9.25元，開市報9.25元，升2.21%；中國電信（0728）創52周高，見3.08元，開市報3.08元，升3.01%。
破底股方面
破底股包括，喆麗控股（2209）創上市新低，見2.9元，開市報2.9元，跌2.03%；上海電氣（2727）見52周低1.84元，開市報1.84元，跌0.54%；
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