拜登表示，香港的局勢正在惡化，中國政府沒有遵守自己做出的會如何處理香港問題的承諾」，上述諮詢預計將於周五發布，拜登稱「這更多是就香港可能發生什麼的一種諮詢」， 拜登補充說，「說簡單也簡單，說複雜也複雜」。

外電報道指，周五發布的有關諮詢不會下令企業減少投資或離開香港，不過拜登政府官員擔心，大銀行和其它在香港設有總部的跨國企業尚未意識當地局勢發生了多大變化，以及它們現在面臨多少風險。

彭博社引述知情人士稱，該諮詢將就香港國家安全法的潛在後果向企業發出警告。國安法由北京制定並在香港公布實施，包含勾結外國或境外勢力危害國家安全及推翻中央政權機關或者特別行政區政權機關等罪名。他們表示，外國企業在香港存儲的數據也可能面臨風險。

該諮詢不會要求為香港成為世界其中一個金融中心做出貢獻的銀行、企業和投資者採取具體行動。相反，它強調的是法律、金融和其他方面的威脅，即美國認為北京正加強對當地的控制。