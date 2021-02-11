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港股ADR跌108點 美期、亞股向下 5隻新股掛牌

文章日期：2021年7月16日 08:54

美股個別發展，港股ADR跌108點或0.39%，報27887點，即月恒指夜期跌130點，低水114點，報27882點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.14%，折合報564.21元；阿里巴巴（9988）跌0.98%，折合報208.54元；美團（3690）跌0.42%，折合報289.17元；匯控（0005）跌0.34%，折合報44元；建行（0939）跌0.53%，折合報5.55元。

道期現跌0.106%；標期現跌0.13%；納期現跌0.16%。日股現跌1%，韓股現跌0.49%，澳股現跌0.16%。

今日焦點股份可留意：

多間公司上市，中國通才教育（2175）定價3.69元；康橋悅（2205）定價3.68元；融信服務（2207）定價4.88元；環球新材（6616）定價3.25元；康聖環球（9960）定價9.78元。

維達（3331）中期純利增6%，中期息每股10仙。

藥明康德（2359）盈喜，上半年按年多賺9.44億人幣。

和諧汽車（3836）發盈喜，上半年溢利較去年同期升不少於60%。

六福（0590）首財季同店銷售升1.18倍。

復星旅遊文化（1992）發盈警，料上半年營業額跌42%。

國泰（0293）上半年載客人次按年跌逾96%。

百度（9888）中標重慶市智慧交通試點項目，涉資9880萬人幣。

恒大（3333）開董事會討論「特別分紅計劃」，或有望首次於中期派息。

莎莎（0178）首季港澳同店銷售止跌回升，增幅達44.5%。

味千（0538）次季同店銷售升34.7%。

 

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