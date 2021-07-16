聯儲局主席鮑威爾堅持鴿派立場，重申聯儲局打算繼續為經濟提供支持，即使通脹處於令人不安的水平，言論引發市場對經濟復蘇可持續性的擔憂，美債息向下，美股僅道指向上，標指、納指分別連續第3及第4日陰燭，是6月9日及4月30日後首次。OPEC+發出可能很快增加產量的信號，紐約期油收市報71.65美元，是6月18日後收市新低。