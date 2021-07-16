鮑威爾鴿派立場引發經濟復蘇擔憂 標指、納指向下 道指升53點
文章日期：2021年7月16日 08:15
聯儲局主席鮑威爾堅持鴿派立場，重申聯儲局打算繼續為經濟提供支持，即使通脹處於令人不安的水平，言論引發市場對經濟復蘇可持續性的擔憂，美債息向下，美股僅道指向上，標指、納指分別連續第3及第4日陰燭，是6月9日及4月30日後首次。OPEC+發出可能很快增加產量的信號，紐約期油收市報71.65美元，是6月18日後收市新低。
道瓊斯工業平均指數收漲53點，升幅0.16%，報34987點。標普500指數收跌14點，跌幅0.33%，報4360點。納斯達克綜合指數收跌101點，或0.7%，報14543點。
聯合健康升1.28%，報420.05美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻34點，而salesforce跌2%，報237.58元，拖低道指31點。
科技股方面，蘋果收市報148.48元，跌0.44%，谷歌母公司Alphabet收市報2540.1元，跌0.96%，亞馬遜收市報3631.2元，跌1.37%，Facebook收市報344.46元，跌0.91%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.95%，報456點。德國DAX指數收跌1.01%，報15629點；法國CAC 40指數跌1%，報6493點；英國富時100指數收跌1.12%，報7012點。