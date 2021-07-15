David Webb籲港恢復自由市場政策
文章日期：2021年7月15日 19:04
獨立股評人David Webb於其網站發文，表示未來希望可推動香港恢復自由市場政策，而非現時的中央計劃經濟（central planning）。他表示，港人政治權利遭剝奪、民主派被清洗，但在政治層面，除非中國改變自身，否則他人很難改變。他表示，現時自己餘下能對公眾利益作出的貢獻，是盡力推動自由市場政策。
Webb過往多次批評港府財政是中央計劃經濟，變相降低市場效率。例如政府早前於財政預算提出，為來港掛牌的房地產信託基金（REITs）發行人提供補貼，每隻REIT上限為800萬元，措施今年5月正式實施。Webb當時批評，做法完全不能令市場變得更為公平，是無理干涉市場。
他早年亦曾批評，港府由政府決定土地供應、土地用途、地積比率的政策同樣阻礙了市場經濟，令現時土地資源分配效率低下。他相信，所有私人用地供應均應該由市場拍賣，並由買家決定有圖，相信此做法將更加可以鼓勵地區重新發展。
此外，Webb亦表示，今日是他正式來港30年，但感覺現時的香港已不再具有當年的吸引力，無論國際移民、本地人均正考慮是去是留。他亦透露最新身體狀況，指正接受藥物治療，現時健康狀況平穩，並打趣指因為療法抑制荷爾蒙，自己反而感覺更為年輕。
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