黎氏今日收市報0.5元，市值只餘2億元，原告陳志雄入稟追討的費用，相當於黎氏的市值之21.56%，並遠超該集團手持的現金2201.8萬澳門元的水平。根據入稟狀指，陳志雄聲稱，早於2016年12月黎英萬父子已經向他提到，就黎氏上市前的準備工作，提供顧問服務，並謂雙方在2017年1月達成口頭協議。根據該口頭協議，黎氏會在落實上市後，將新發行的1億股轉讓其中37.5%予陳氏作為報酬。陳志雄在入稟狀中表示，已經就黎氏上市做了所需的所有工作。當時黎氏最終以每股1.15元，發行1億股新股上市。

不過陳志雄指出，黎氏未有如口頭協議轉讓股份給他，到2018年5月份他更要求黎氏履約卻遭拒，到今年5月5日他經律師行發信要求黎氏賠償損失。他按黎氏當年上市價1.15元計算，直指當年新發行的1億股之37.5%，價值達到4312.5萬元。因此他入稟追討費用、利息及堂費。

其他報道

恒指收市升208點 百得利升25% 醫脈通升13% 德信服務其他報道

證監會、港交所等監管者將制訂氣候披露藍圖

國泰推價值2000萬里數獎賞「谷針」 八月中開始登記

HOME+為消費券推3重優惠 冀助延長使用有效期

復星旅遊文化發盈警 料上半年營業額跌42%

國泰：上半年載客人次按年跌逾96%

昂坪360設6個寶礦力水特打卡位 官網購票最多可減250元

百度中標重慶市智慧交通試點項目 涉資9880萬人幣