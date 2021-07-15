財務顧問向黎氏企業及主席兩父子追討逾4300萬元費用
文章日期：2021年7月15日 18:14
黎氏企業（2266）自2017年2月上市後，事隔4年半後，有聲稱曾經協助該集團上市前工作的財務顧問陳志雄入稟高等法院，狀告黎氏企業、該集團主席黎英萬及行政總裁黎鳴山兩父子。他直指黎氏一方有違與他在2017年1月之間的口頭協議，沒有在公司上市後履約向他撥付上市新股的37.5%，有關股份相當於黎氏9.375%股權。他按當年上市價計算，向黎氏追討4312.5萬元等值費用，因此入稟追討。
黎氏今日收市報0.5元，市值只餘2億元，原告陳志雄入稟追討的費用，相當於黎氏的市值之21.56%，並遠超該集團手持的現金2201.8萬澳門元的水平。根據入稟狀指，陳志雄聲稱，早於2016年12月黎英萬父子已經向他提到，就黎氏上市前的準備工作，提供顧問服務，並謂雙方在2017年1月達成口頭協議。根據該口頭協議，黎氏會在落實上市後，將新發行的1億股轉讓其中37.5%予陳氏作為報酬。陳志雄在入稟狀中表示，已經就黎氏上市做了所需的所有工作。當時黎氏最終以每股1.15元，發行1億股新股上市。
不過陳志雄指出，黎氏未有如口頭協議轉讓股份給他，到2018年5月份他更要求黎氏履約卻遭拒，到今年5月5日他經律師行發信要求黎氏賠償損失。他按黎氏當年上市價1.15元計算，直指當年新發行的1億股之37.5%，價值達到4312.5萬元。因此他入稟追討費用、利息及堂費。
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