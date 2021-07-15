證監會、港交所等監管者將制訂氣候披露藍圖
文章日期：2021年7月15日 18:02
由金管局及證監會牽頭成立的「綠色和可持續金融跨機構督導小組」今日公布，督導小組的下一階段工作重點包括本港氣候披露及可持續匯報、碳市場機遇以及新成立的綠色和可持續金融中心。
現時負責制定國際財務報告準則（IFRS）的IFRS 基金會，正擬訂氣候相關財務披露的新標準，或成為全球首套統一可持續披露標準。督導小組表示，支持IFRS 基金會的工作。此外，督導小組公布，證監會、港交所、財匯局及香港會計師公會將合作制訂藍圖，評估新標準及研究可行的實施方案。
碳市場方面，督導小組指出，現時已成立由證監會、港交所擔任聯席主席的碳市場專責團隊，評估發展香港成為區域碳交易中心的可行性，並研究深化與大灣區合作。公告指出，該專責團隊將積極探索國內外的「限額交易（cap-and-trade）」碳市場及自願性碳市場所帶來的機遇。
此外，督導小組今日成立跨界別平台「綠色和可持續金融中心」，以協助金融業管理氣候變化帶來的風險，並把握市場機遇。該中心將負責統籌金融監管機構、政府部門、業界持份者及學術機構在培訓、研究和政策制訂方面的工作。中心亦將會建立一個資源、數據及分析工具的知識庫，支持業界向可持續發展模式轉型。
因應中心成立，其旗下亦成立兩個小組，分別為技能培訓工作小組，負責促進人才及技能培訓，瑞銀、科大任該小組的聯席主席；以及數據工作小組，負責建立數據儲存庫及提升數據分析能力，花旗、香港保險業聯會任該小組的聯席主席。
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