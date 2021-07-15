貨運量方面，月內份運載10.09423萬公噸貨物及郵件，較去年同 月增加17.4 %，但與2019年6月相比減少33.3%。月內的貨物及郵件收 入噸千米數按年上升 10.3%，但與2019年6月相比減少 28.7%。運載率上升 5.6 個百分點至80.6 %。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力則按年增加 2.7%，但與2019年6月相比減少 44.4%。總結上半年，載貨量較去年同期下跌17.6%，運力下跌 31.9%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌 20.3%。

顧客及商務總裁林紹波表示，當局禁止由菲律賓、印尼及英國抵港的客運航班影響整體需求，但其他主要市場的需求有所改善。由於區內留學生在8月下半旬飛往美國的需求強勁，集團已加密班次配合。視乎全球及本港逐步放寬旅遊限制的步伐，集團預期 2021年第四季的客運運力為疫情前約百分之三十的水平。

林又指，已有94% 的駐港機師及76%的駐港機艙服務員已預約接種疫苗或已接種疫苗。今年至今，駐港的機組人員在抵港時及其後的日子已接受逾58,000次病毒檢測，當中並無陽性結果。

另林透露，空中巴士 A321neo 客機快將投入服務，首航定於 8 月 4 日由香港前往上海浦東。。A321neo 客機擬於8月份運作香港往來廣州、杭州、南京、青島、高雄及台北的航班，並擬於不久將來服務更多航點。

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