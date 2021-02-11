昂坪360亦為此推出纜車優惠，客戶於昂坪360官網，於到訪日最少一天前預訂「1+1來回纜車門票」（即一程標準車廂及一程水晶車廂）滿300元，減100元；買滿600元，減250元。優惠期由今日至8月15日。

昂坪360董事總經理劉偉明表示， 是次合作機會難得，除了時機切合奧運盛事，合作品牌的性質也非常配合夏日運動主題。

劉偉明又指，由於去年受疫情爆發的影響，造訪人數的基數較低，故此今年上半年日均本地造訪人數較去年升超過6成，在公眾假期及長假期前往昂坪360的本地賓客升幅更接近3倍，反映在外遊尚未恢復的環境下，市民都希望在假期期間找尋不同的消閒去處。劉偉明稱，希望今次的聯乘活動，能在暑假期間帶來雙位數字的人流增長，同時令大眾更喜愛和享受運動帶來的樂趣。

記者：陳麗歡

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