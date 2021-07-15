狗狗幣之父批評幣圈是「富人遊戲」
文章日期：2021年7月15日 17:06
虛擬貨幣不斷受中央打壓，淡出社交媒體已久的狗狗幣（Dogecoin）聯合創辦人Jackson Palmer 今罕有在Twitter 發文，批評虛擬貨幣已成為「富人遊戲」，同時強調自己永不「回流」。
Jackson Palmer 相信，虛擬貨幣的本質上僅用於鞏固富人財富，供人用作逃稅、避開監管。雖然有不少人強調虛擬貨幣去中心化的特質，但其實幣圈早已遭一班有權有勢的富人操控。
另他亦批評，部分投資者借由收買有影響力的名人及媒體渠道，塑造出以虛擬貨幣「搵快錢」的形象，從而榨取無知或貧困人士的財產，認為虛擬貨幣只會令「貧者愈貧，富者愈富」。
狗狗幣是Jackson Palmer 和Billy Markus 於2013年創造，當時是為了嘲諷比特幣的存在。此前，Jackson Palmer 曾多次強調狗狗幣這種明顯旨在搞笑的虛擬貨幣，既然具有價值，是一件荒謬的事。
根據交易平台Coindesk報價，狗狗幣現報約0.192美元，較年內高位0.741美元已挫近7成半。
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