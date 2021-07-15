她指出，太地會循管理物業發展項目生命周期的碳排放方面著手，從拆樓、建樓到管理，進行研舊及著手減碳。當中在興建太古坊一座，已有60%鋼筋或結構鋼材轉用含再生物料鋼材。另在太古廣場一、二座，著手更換風機後，已預計每年節能減省用電750萬千瓦時，甚至在港島東中心及太古廣場重新調校通風及空調系統後，節能約每年500萬千瓦時。拆卸大厦時，在常盛大厦及和域大厦的案例方面，分別有75%及84%拆卸建築廢料回收。集團亦在太古坊一座發展結合光伏板及綠化的天台，幫助光伏板散熱及提升效能，及開發生物柴油發動的三聯供與吸收式製冷系統。同時他們亦推動都市固費收費試行項目，並為其中一個餐飲租戶每月節省逾3萬元。

雖然太地在減碳投資項目眾多，自2008年起已投資不少，但是郝唐惠莉認為，若能減低用電量及降低碳排放，尤其近年已有寫字樓租戶會核對及要求物業是否綠色建築下，先行一步，始終會令項目的競爭力好些。至於在營運過程中產生碳排放權會否轉售，則會到最後才考慮。集團亦會考慮如碳捕捉及儲能等新科技去嘗試使用後效果。另太地的母公司太古集團亦設有基金，可供在未來進一步推動減碳時申請使用。太地亦會繼續留意物色發綠債及融資的空間。

太地技術統籌及可持續發展總經理邱萬鴻補充，太地在推動減碳時，不單會出售光伏板生產的電力，亦會注重採購更多使用再生能源生產的電力。同時在開發碳捕捉及封存技術，他們亦留意到新加坡建築業已有使用，反而香港的供應鏈有待成型，他們正密切注意。

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