趙耀庭表示，中國消費支出近期已加快恢復，但仍未回到疫情前水平，由於大部分中小企及服務業未完全復蘇，消費者信心仍然受到抑制。他表示，中國持續採取嚴格的疫情封鎖措施，重新開放存在不確定性，亦可能令中小企和服務業僱主凍結人手或不願加薪。

不過他表示，經濟投資及資本支出方面相對較為樂觀。他指出，6月製造業固定資產投資加速，且6月出口增長強勁，對製造業信心有幫助。他表示，未來幾個季度的資本支出投資周期或會持續強勁，因不確定性減退後，企業開始進行投資。

趙耀庭預計，今年下半年人行不會有任何額外的減息政策，例如降低存款準備金率或MLF。他認為，當局反而可能會推行財政刺激，例如透過推動地方政府融資債券（LGFV）發行，令基礎設施投資支出加速，為推動下半年中國經濟增長發揮更大的作用。

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