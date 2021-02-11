恒指收市升208點 百得利升25% 醫脈通升13% 德信服務無升跌
文章日期：2021年7月15日 16:19
內地公布GDP雖遜預期，但市場認為數據顯示經濟復蘇趨於穩定，恒指今早高開13點後曾跌46點，數據利好下，恒指高位升393點，高低波幅440點。
恒指收市升208點或0.75%，報27996點，收高於10天線(27824.74點)，成交金額1510億元，較上日增加5.19%；國指升109點或1.08%，報10174點。恒生科技指數收報7661點，跌0.08%。
藍籌41隻升，17隻下跌。碧桂園服務（6098）升4.12%，收報78.35元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升2.03%，收報210.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻42點；海底撈（6862）跌4.02%，收報45.35元，是跌幅最大的藍籌。藥明生物（2269）跌1.5%，收報137.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。
恒生科技指數成份股9隻升，19隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報49.8元，升16.63%；跌幅最大的是快手（1024）收報154.8元，跌3.49%。
北水南下合計淨流入0.22億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入123.98億元人民幣，終止單日流出。
午後消息股表現
迅銷（6288）中午停牌，並公布首3季純利升近七成，下調全年盈利預測。停牌前收報58元，升2.65%。
北汽（1958）澄清「回A」傳聞：遞交輔導工作報告不代表有A股上市計劃。澄澈後升幅收窄，收報3.25元，升3.17%。
今早及隔晚消息股表現
維達（3331）績前收報23.35元，跌0.64%。
三公司今上市，包括德信服務（2215）定價3.06元，收報3.06元，無升跌；醫脈通（2192）定價272.2元，收報31元，升13.97%；百得利（6909）定價4.4元，收報5.5元，升25%。
中海外（0688）獲控股股東增持。收報18.2元，升2.13%。
中國泛海所持民行（1988）A股遭強制拍賣，涉逾16.5億人幣。收報3.74元，升0.54%。
騰訊（0700）阿里（9988）擬相互開放服務。騰訊收報565元，升1.53%；阿里巴巴收報210.6元，升2.03%。
贛鋒鋰業（1772）上修盈喜，料上半年純利大增7.3至9.2倍。創上市新高，見156元，收報146.4元，升3.76%。
新世界（0017）出資逾3700萬回購100萬股。收報37.6元，升1.35%。
信星鞋業（1170）越南廠房4員工確診新冠肺炎，即日暫停生產至月底。收報0.93元，升1.09%。
晶苑國際（2232）發盈喜，上半年純利按年升最多140%。收報3.87元，升0.26%。
新灃集團（1223）擬出售廈門物業75%權益。收報0.89元，升2.3%。
李錄再減持比亞迪（1211）套現8億元。收報213.8元，跌3.26%。
永嘉集團（3322）次季港澳同店銷售止跌回升，錄20%增幅。收報0.34元，無升跌。
招商局（0144）發盈喜，料上半年盈利增170%。收報12.04元，升4.88%。
中人壽（2628）上半年原保費收入按年上升3.41%。收報14元，升1.6%。
華潤電力（0836）附屬電廠上半年售電量增兩成，風電場增半成。收報10.54元，升0.57%。
361度國際（1361）次季零售額升最多兩成。收報3.98元，升0.51%。
葡京人部份娛樂設施本周六開放，澳博控股（0880）收報8.07元，升0.75%。
破頂股表現
破頂股包括，安踏（2020）創上市新高，見191.6元，收報189元，升1.83%；中手游（0302）創上市新高，見4.66元，收報4.63元，升1.98%；新奧能源（2688）創上市新高，見163.6元，收報163.5元，升7.5%；金斯瑞（1548）創上市新高，見40.8元，收報40.25元，升0.37%；亞盛醫藥（6855）創上市新高，見58.2元，收報52.45元，跌0.94%；上海復旦（1385）創上市新高，見28.55元，收報28.15元，升7.03%；邁博藥業（2181）創52周高，見1.4元，收報1.28元，升4.92%；神威藥業（2877）創52周高，見9.19元，收報9.05元，升8.77%。
破底股方面
內房、物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.8元，收報2.85元，升0.35%；朗詩綠色生活（1965）創上市新低，見3.21元，收報3.26元，跌6.59%；龍光地產（3380）見52周低9.81元，收報10.12元，升2.53%；世茂集團（0813）見52周低17.86元，收報18.4元，升2.34%。
教育股破底，包括，思考樂教育（1769）創上市新低，見2.88元，收報2.93元，跌2.66%；希望教育（1765）見52周低1.63元，收報1.68元，跌1.75%；中國新華教育（2779）見52周低1.94元，收報1.97元，無升跌。
近月上市半新股破底，包括，小鵬汽車（9868）創上市新低，見142.1元，收報143.8元，跌4.77%；優趣匯（2177）創上市新低，見7.6元，收報7.97元，跌4.67%；優然牧業（9858）創上市新低，見5.21元，收報5.32元，跌2.56%；喆麗控股（2209）創上市新低，見2.94元，收報2.96元，跌5.13%。
破底股包括，易居企業（2048）創上市新低，見4.91元，收報4.97元，跌2.17%；藍月亮（6993）創上市新低，見8.66元，收報8.82元，跌1.12%；鴻騰（6088）見52周低1.77元，收報1.77元，跌1.67%；靈寶黃金（3330）見52周低0.99元，收報1.01元，無升跌；山東黃金（1787）見52周低12.78元，收報12.8元，跌3.32%。