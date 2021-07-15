豐盛金融：日股長期睇好半導體工業及動漫股
文章日期：2021年7月15日 15:35
豐盛金融發表對日股看法，指長期看好日本動漫文化股、消費股，以及半導體行業工業股，如光阻劑生產商。豐盛金融資產管理部分析員張雄畧表示，日本央行停止回購ETF後，大型股股價受壓，但各產業板塊中依然有中小型股份值得留意。截至今年6月，豐盛旗下基金資產總值錄得29億元，持倉約有7%為日股，近年日股持倉有所上升。
張雄畧表示，管理基金持有動漫概念股，上半年表現強勁。他舉例指，受惠「宅經濟」帶動，板塊內部分股份如動漫工作室ArtSpark（日：3663）、漫畫出版社AlphaPolis（日：9467）均表現不俗。消費股方面，他認為有海外拓張策略的企業可看高一線，例如資生堂（日：4911）便打入內地電商市場，不再依賴國內及遊客消費，是成功例子。
此外，已押後一年的東京奧運今年確認將舉辦，張雄畧指有部分東奧概念股可留意，相信策略是以短炒為主。其中包括負責本次東奧的營銷公司電通（日：4324）、電視股如日本電視（日：9404）、TBS（日：9401），以及留意會否帶動國內體育用品銷售，如Asics（日：7936）、美津濃（日：8022）。
張雄畧表示，日股大市去年炒高一輪，已反映市場對疫情後經濟復蘇的憧憬，再加上早前日企放榜，業績無特別驚喜，相信大市仍在尋找下一增長點。他認為，現時宜選擇中小型板塊股，而日經指數受兩大重磅股迅銷（日：9983，港：6288）、軟銀（日：9984）拖累，相信近期難有大升。
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