不過，迅銷表示，受新冠疫情擴大因素影響，第3季業績遜預期，因此下調部份全年預測。集團預計2021年全年綜合收益達2.1萬億日圓，按年增長7%，比於4月份的預測下調600億日圓。綜合經營溢利則下調100億日圓至2,450億日圓。不過，集團維持其淨利與年度派息預測水平不變，預計股東應佔溢利預期將達1,650億日圓，全年每股股息則爲480日圓，包括中期及期末派息各240日圓，與上年度股息金額不變。

集團指，第3季單季大中華地區收益及溢利錄得大幅增長，但表現未及預期。中國大陸市場因疫情受控而消費反彈，於五一勞動節促銷活動銷售強勁，但因消費方向轉向國內旅行，零售市場需求呈下降趨勢，使增長收窄。

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