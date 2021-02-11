繼兩年前從俄羅斯富豪手中買下整隊NBA籃網隊（Brooklyn Nets）後，現在NBA聯盟提供新玩法，讓一家與蔡崇信有關係的私募基金可以投資在更多NBA球隊。上星期該基金踏出了第一步，入股了有機會在今年奪取總冠軍的太陽隊（Phoenix Suns）。

間接持有基金 可投資多支球隊

入股籃網隊可能是蔡崇信的個人願望，因為紐約是蔡崇信事業生涯的開始，而籃網隊正位處紐約的布魯克林。但和他有間接關係的私募基金Dyal Capital，本月先是打入西岸、入股了太陽隊，再傳出正在洽購帝王隊（Sacramento Kings）的少數股權，這就不是想由某支球隊的粉絲變成老闆這麼簡單了。

Dyal Capital的情况獨特之處，在於它經由聯盟批准，成立一隻叫HomeCourt的基金，可投資於多支球隊，這次買入太陽隊股權的，便是這家HomeCourt。聯盟還針對這種做法制定了規矩，要求它們要保持獨立，只能作財務投資，而不干涉球隊運作。

所謂「不干涉運作」，本來的定義已經頗為模糊，而Dyal Capital的背後，竟然出現了現有另一支球隊老闆蔡崇信的身影，就更引起爭議。

Dyal Capital於去年底與Owl Rock合併，合併後成為Blue Owl，是一家另類資產管理公司，管理資產規模450億美元。然而，蔡崇信旗下於香港註冊的藍池資本（Blue Pool），本身持有Owl Rock的股權，因這宗交易成為Blue Owl的股東。據美國證交會的13G報表，藍池資本持有Blue Owl的18.2%股權，因此也間接是Dyal Capital的股東。

Dyal Capital的獨立性存在爭議，就在於此。藍池資本正是馬雲及蔡崇信成立的家族財富管理基金，而藍池資本的CEO，就是蔡崇信的親信Oliver Weisberg。他在蔡崇信入主籃網隊後被任命為球隊CEO，球隊上軌道後，他目前轉任候補理事。

其他球隊老闆大呼「犯規」

如今，這個與蔡崇信及籃網隊有千絲萬縷關係的Dyal Capital，成為可以入股多支球隊的基金，難怪《紐約郵報》此前的報道指出，有部分球隊老闆因此大呼「犯規」。試想想，若今年籃網隊不是輸給公鹿隊，而是與太陽隊共同躋身總決賽，那麼一邊是蔡崇信100%持有的籃網隊，另一邊是與蔡崇信有關係、但聲稱獨立運作的太陽隊。

據報道，其他球隊的老闆因此要求聯盟要釐清規則︰參與球隊股權改革的私募基金，如果背後擁有人是其中一支球隊的老闆，要麼要求他沽清持股，要麼堂堂正正開綠燈、賦予他特權。

但從Dyal Capital目前仍在積極洽購其他球隊股權來看，NBA作為球證，似乎無意吹罰。

[李曉佳 財經澡堂]

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