騰訊（0700）和阿里考慮互通服務，此舉利好阿里電商業務，騰訊廣告收入也有望受到刺激，升2%及3%。但其他電商股受壓，昨晚拼多多便跌2.8%，今早京東（9618）升幅亦跑輸大市。科技股中，以眾安（6060）表現較佳升13%。

體育用品股向好。雖然特步（1368）上半年盈利僅升65%令市場失望，但摩通堅持唱好，上調目標價至17元，刺激股價升4.7%。安踏（2020）升2.3%曾破頂，李寧（2331）升4%。汽車代理股強勢，中升（0881）、永達（3669）、永東（1268）分別升1%至6.4%，正通（1728）更加飈升16.5%。

中國正引進MRNA疫苗作為加強劑，復星醫藥（2196）升4.2%。由於報道指多個接種中國疫苗的國家，如智利、巴林等，均發現民眾的抗體量低甚至相當比例沒有抗體，面對歐美民眾已大量接種具效力的MRNA疫苗，為免在重啟經濟處於劣勢，中國也開始放下身段，引入海外的MRNA疫苗。

這個市場一旦開啟，即使每人僅注射一劑也已達14億劑量，收入利潤豐厚。再加上研究愈來愈支持要注射第三劑作為加強劑，也很大機會要每年接種，對於復藥均是利好。走勢上，復藥走勢呈高位區間波動，主要介乎55元至65元水平，可候低吸納炒波幅。

張兆聰

明報首席評論員