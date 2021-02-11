恒指半日升339點 百得利升32% 醫脈通升14% 德信無升跌
文章日期：2021年7月15日 12:21
鮑威爾放鴿，恒指高開13點後曾輕微向下跌46點，內地公布GDP雖遜預期，但恒指倒升393點，高低波幅440點，半日升339點或1.22%，報28126點，升穿10天線(27837.77點)，成交金額842億元；國指升139點或1.39%，報10205點。恒生科技指數收報7672點，升0.07%。
藍籌43隻升，14隻下跌，1隻無升跌。碧桂園服務（6098）升4.12%，收報78.35元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升3.1%，收報212.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻64點；恒安（1044）跌4.25%，收報49.6元，是跌幅最大的藍籌。藥明生物（2269）跌2.58%，收報136.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低26點。
恒生科技指數成份股10隻升，19隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報48.4元，升13.35%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報102.7元，跌3.3%。
北水南下合計轉淨流入1.01億元。南水北上合計淨流入74.88億元人民幣，終止連續1日流出。
北汽（1958）確認回A股，H股曾升18%，創上市以來最大升幅。收報3.73元，升18.41%。
兩公司公布業績，績前表現如下，迅銷（6288）收報58元，升2.65%；維達（3331）收報23元，跌2.13%。
三公司今上市，包括德信服務（2215）定價3.06元，收報3.06元，無升跌；醫脈通（2192）定價272.2元，收報31.2元，升14.71%；百得利（6909）定價4.4元，收報5.83元，升32.5%。
中海外（0688）獲控股股東增持。收報18.2元，升2.13%。
中國泛海所持民行（1988）A股遭強制拍賣，涉逾16.5億人幣。民行收報3.77元，升1.34%。
騰訊（0700）阿里（9988）擬相互開放服務。騰訊收報569元，升2.25%；阿里巴巴收報212.8元，升3.1%。
贛鋒鋰業（1772）上修盈喜，料上半年純利大增7.3至9.2倍。創上市新高，見156元，收報146.4元，升3.76%。
新世界（0017）出資逾3700萬回購100萬股。收報38.1元，升2.7%。
信星鞋業（1170）越南廠房4員工確診新冠肺炎，即日暫停生產至月底。收報0.92元，無升跌。
晶苑國際（2232）發盈喜，上半年純利按年升最多140%。收報3.98元，升3.11%。
新灃集團（1223）擬出售廈門物業75%權益。收報0.89元，升2.3%。
李錄再減持比亞迪（1211）套現8億元。收報212元，跌4.07%。
永嘉集團（3322）次季港澳同店銷售止跌回升，錄20%增幅。收報0.35元，升2.94%。
招商局（0144）發盈喜，料上半年盈利增170%。收報11.92元，升3.83%。
中人壽（2628）上半年原保費收入按年上升3.41%。收報14.16元，升2.76%。
華潤電力（0836）附屬電廠上半年售電量增兩成，風電場增半成。收報10.58元，升0.95%。
361度國際（1361）次季零售額升最多兩成。收報4.01元，升1.26%。
葡京人部份娛樂設施本周六開放，澳博控股（0880）收報8.06元，升0.62%。
破頂股表現
破頂股包括，安踏（2020）創上市新高，見191.6元，收報189.8元，升2.26%；中手游（0302）創上市新高，見4.63元，收報4.42元，跌2.64%；新奧能源（2688）創上市新高，見159.5元，收報159元，升4.54%；金斯瑞（1548）創上市新高，見40.8元，收報39.4元，跌1.75%；亞盛醫藥（6855）創上市新高，見58.2元，收報52.35元，跌1.13%；上海復旦（1385）創上市新高，見28.55元，收報27.95元，升6.27%；；邁博藥業（2181）創52周高，見1.4元，收報1.29元，升5.74%；神威藥業（2877）創52周高，見8.79元，收報8.79元，升5.65%。
破底股方面
破底股包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.8元，收報2.83元，跌0.35%；朗詩綠色生活（1965）創上市新低，見3.21元，收報3.29元，跌5.73%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見142.1元，收報142.6元，跌5.56%；優趣匯（2177）創上市新低，見7.76元，收報7.87元，跌5.86%；藍月亮（6993）創上市新低，見8.66元，收報8.79元，跌1.46%；優然牧業（9858）創上市新低，見5.21元，收報5.38元，跌1.47%；喆麗控股（2209）創上市新低，見2.94元，收報2.99元，跌4.17%；龍光地產（3380）見52周低9.81元，收報10.12元，升2.53%；世茂集團（0813）見52周低17.86元，收報18.18元，升1.11%；鴻騰（6088）見52周低1.78元，收報1.8元，無升跌；希望教育（1765）見52周低1.63元，收報1.64元，跌4.09%；中國新華教育（2779）見52周低1.94元，收報1.97元，無升跌；山東黃金（1787）見52周低12.82元，收報12.88元，跌2.72%；恒安（1044）見52周低48.5元，收報49.6元，跌4.25%。
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