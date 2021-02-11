鮑威爾放鴿，恒指高開13點後曾輕微向下跌46點，內地公布GDP雖遜預期，但恒指倒升393點，高低波幅440點，半日升339點或1.22%，報28126點，升穿10天線(27837.77點)，成交金額842億元；國指升139點或1.39%，報10205點。恒生科技指數收報7672點，升0.07%。