康聖環球最終以每股9.78元定價，為招股價範圍8.6元至9.78元的上限定價，集資淨額2.05億元，一手中籤率5%，抽50手（25,000股）始可穩獲一手。香港公開發售部分共錄得逾42.9萬人認購，超額認購542.03倍；國際發售部分超額認購12.81倍。

融信服務（2207）以每股4.88元定價，為招股價範圍4.68至5.63元中間以下定價，一手中籤率18%，抽25手（25,000股）可穩獲一手。香港公開發售部分共錄得逾2.3萬人認購，超額認購7.12倍；國際發售部分超額認購2.31倍。

教育機構中國通才（2175）以每股3.69元定價，為招股價範圍3.16元至4.38元的中間以下定價，一手中籤率30%，抽10手（10,000股）可穩獲一手。香港公開發售部分共錄得逾1.6萬人認購，超額認購3.12倍；國際發售部分超額認購0.47倍。

物管服務營運商康橋悅生活（2205）以每股3.68元定價，為招股價範圍2.78元至3.88元的中間以上定價，一手中籤率9.11%，抽80手（80,000股）始可穩獲一手。香港公開發售部分共錄得逾5.5萬人認購，超額認購22.72倍；國際發售部分超額認購0.55倍。

環球新材（6616）以每股3.25元定價，較未下調招股價前的下限3.52元低7.7%，集資淨額8.79億元，一手中籤率25%，抽30手（30,000股）可穩獲一手。香港公開發售部分共錄得逾4.6萬人認購，超額認購9.79倍；國際發售部分超額認購0.16倍。

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