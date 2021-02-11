港元現報7.7669元貶值4點子，曾貶值最多9點子，報7.7674元，亦曾升值最多3點子，報7.7662元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.04點子至0.03774%；1星期HIBOR跌0.04點子至0.04857%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.05625%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.11點子至0.15804%；6個月期HIBOR升0.11點子至0.25732%；12個月期HIBOR跌0.11點子至0.36196%。

美元指數現報92.456升值0.046點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報0.09313%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.014%，連續2日收窄，利差是2021年7月07日後最低，當日差距為-0.0141%。

對上一次連續2日收窄，是2021年7月01日，當日利差報-0.0035%。

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