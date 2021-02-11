港元拆息普遍向下 1個月HIBOR 連跌4日
文章日期：2021年7月15日 11:20
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌0.23點子至0.07911%，是5月7日後最低，當日報0.07881%。
港元現報7.7669元貶值4點子，曾貶值最多9點子，報7.7674元，亦曾升值最多3點子，報7.7662元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.04點子至0.03774%；1星期HIBOR跌0.04點子至0.04857%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.05625%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.11點子至0.15804%；6個月期HIBOR升0.11點子至0.25732%；12個月期HIBOR跌0.11點子至0.36196%。
美元指數現報92.456升值0.046點或0.05%。
美元1個月期LIBOR報0.09313%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.014%，連續2日收窄，利差是2021年7月07日後最低，當日差距為-0.0141%。
對上一次連續2日收窄，是2021年7月01日，當日利差報-0.0035%。
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