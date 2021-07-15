恒指高開13點 德信服務平開 醫脈通升6% 百得利升34%
文章日期：2021年7月15日 09:26
恒指今早高開13點或0.06%，報27801點，續受制於10天線(27805.26點)，成交金額40億元；國指今早低開7點或0.08%，報10057點。恒生科技指數開市報7670點，升0.04%。
藍籌18隻升，23隻下跌，17隻無升跌。石藥（1093）升1.47%，報11.04元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升0.9%，報561.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點；中石油（0857）跌2.63%，報3.33元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌0.73%，報5.42元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。
恒生科技指數成份股13隻升，10隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）開市報43.35元，升1.52%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）開市報85.8元，跌1.77%。
兩公司公布業績，績前表現如下，迅銷（6288）無成交，報56.5元；維達（3331）無成交，報23.5元。
三公司今上市，包括德信服務（2215）定價3.06元，開市報3.06元，無升跌；醫脈通（2192）定價272.2元，開市報28.9元，升6.25%；百得利（6909）定價4.4元，開市報5.9元，升34.09%。
中海外（0688）獲控股股東增持。開市報17.8元，跌0.11%。
中國泛海所持民行（1988）A股遭強制拍賣，涉逾16.5億人幣。開市報3.72元，無升跌。
騰訊（0700）阿里（9988）擬相互開放服務。騰訊開市報561.5元，升0.9%；阿里巴巴開市報206.4元，無升跌。
贛鋒鋰業（1772）上修盈喜，料上半年純利大增7.3至9.2倍。開市報144.9元，升2.69%。
新世界（0017）出資逾3700萬回購100萬股。開市報37.1元，無升跌。
信星鞋業（1170）越南廠房4員工確診新冠肺炎，即日暫停生產至月底。無成交，報0.92元。
晶苑國際（2232）發盈喜，上半年純利按年升最多140%。開市報3.86元，無升跌。
新灃集團（1223）擬出售廈門物業75%權益。無成交，報0.87元。
李錄再減持比亞迪（1211）套現8億元。開市報218元，跌1.36%。
永嘉集團（3322）次季港澳同店銷售止跌回升，錄20%增幅。無成交，報0.34元。
招商局（0144）發盈喜，料上半年盈利增170%。開市報11.9元，升3.66%。
中人壽（2628）上半年原保費收入按年上升3.41%。開市報13.78元，無升跌。
華潤電力（0836）附屬電廠上半年售電量增兩成，風電場增半成。無成交，報10.48元。
361度國際（1361）次季零售額升最多兩成。無成交，報3.96元。
葡京人部份娛樂設施本周六開放，澳博控股（0880）開市報8.02元，升0.12%。
破頂股表現
亞盛醫藥（6855）創上市新高，見55.6元，開市報55.6元，升5%；邁博藥業（2181）創52周高，見1.4元，開市報1.4元，升14.75%。
破底股方面
破底股包括，小鵬汽車（9868）創上市新低，見147.8元，開市報147.8元，跌2.12%；山東黃金（1787）見52周低13.16元，開市報13.16元，跌0.6%。
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