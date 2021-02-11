港股ADR跌27點 夜期低水16點 醫脈通、德信、百得利上市
文章日期：2021年7月15日 08:42
美股普遍向上，港股ADR跌27點或0.1%，報27759點，即月恒指夜期跌5點，低水16點，報27771點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.25%，折合報557.91元；阿里巴巴（9988）跌0.51%，折合報205.34元；美團（3690）跌0.06%，折合報289.83元；匯控（0005）無升跌，折合報44.35元；建行（0939）跌0.42%，折合報5.44元。
道期現跌0.152%；標期現跌0.12%；納期現跌0.01%。日股現跌0.38%，韓股現升0.2%，澳股現升0.05%。
今日焦點股份可留意：
三公司今上市，包括德信服務（2215）定價3.06元；醫脈通（2192）定價272.2元；百得利（6909）定價4.4元。
中海外（0688）獲控股股東增持。
中國泛海所持民行（1988）A股遭強制拍賣，涉逾16.5億人幣。
贛鋒鋰業（1772）上修盈喜，料上半年純利大增7.3至9.2倍。
新世界（0017）出資逾3700萬回購100萬股。
信星鞋業（1170）越南廠房4員工確診新冠肺炎，即日暫停生產至月底。
晶苑國際（2232）發盈喜，上半年純利按年升最多140%。
新灃集團（1223）擬出售廈門物業75%權益。
李錄再減持比亞迪（1211）套現8億元。
永嘉集團（3322）次季港澳同店銷售止跌回升，錄20%增幅。
招商局（0144）發盈喜，料上半年盈利增170%。
中人壽（2628）上半年原保費收入按年上升3.41%。
華潤電力（0836）附屬電廠上半年售電量增兩成，風電場增半成。
361度國際（1361）次季零售額升最多兩成。
葡京人部份娛樂設施本周六開放，留意澳博（0880）。
其他報道