鮑威爾表示，在6月的儲局會議上，討論過自去年12月採用資產購買指引以來，經濟向著目標方向的進展情況，雖然距達到「實質性進一步進展」的標準仍有一段距離，但與會者預計將繼續取得進展。

聽證會上議員問到關於價格上漲的問題，以及聯儲會將如何判斷達到了縮減購債的門檻。「很難對此確切描述」鮑威爾談到實質性進一步進展這個目標時稱。「我們將在此之前發出很多通知」。鮑威爾還將於周四在參議院銀行業委員會作證詞陳述。

鮑威爾又表示，一些領域因生產瓶頸或其它供應限制而生產受限但需求旺盛，導致部分商品和服務價格上漲得格外快，隨著瓶頸解除，這種狀況應該會在一定程度上逆轉。平均而言，家庭資產負債表相當強勁，企業槓桿一直在從高水平下降，位於金融系統核心的機構仍然富有韌性。

對於近期公布的通脹數據，鮑威爾稱，「高於預期和希望水平」，但強調最大漲幅來自於一少部分商品和服務。他表示，如果高通脹持續並可能破壞通脹預期，「我們絕對會酌情改變我們的政策」。

這將是在美國總統拜登決定下一任聯儲會主席人選前，鮑威爾最後一次在國會作半年度證詞陳述。鮑威爾的任期將於明年2月屆滿。

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