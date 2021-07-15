鮑威爾淡化收水風險 標指創新高 道指升44點
文章日期：2021年7月15日 08:10
聯儲局主席鮑威爾重申高通脹不會持久，目前尚未到減碼購債的時候，美股個別發展，其中僅標指創即市新高，高見4393.68點，不過連續第2日陰燭，而納指連跌2日，及連續第3日陰燭。
道瓊斯工業平均指數收漲44點，升幅0.13%，報34933點。標普500指數收漲5點，升幅0.12%，報4374點。納斯達克綜合指數收跌32點，或0.23%，報14644點。
Honeywell升1.65%，報227.77美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻24點，而聯合健康跌0.91%，報414.74元，拖低道指25點。
科技股方面，蘋果收市報149.15元，升2.41%，谷歌母公司Alphabet收市報2564.74元，升0.7%，亞馬遜收市報3681.68元，升0.11%，Facebook收市報347.63元，跌1.26%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.09%，報460點。德國DAX指數收跌0.01%，報15788點；法國CAC 40指數跌0.01%，報6558點；英國富時100指數收跌0.48%，報7091點。