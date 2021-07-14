法務會計師跟據前核數師對是次款項提出相關的疑問，進行調查。據法務會計師的調查結果顯示，其中一項發現為，審批是次的款項的江蘇中能總經理，他批准工採建合約違反的其內部政策，因為他無權批准任何涉及資本開支超過1億元人民幣的合約。保利協鑫則認為，此為一次性事件，並將委聘合適的外部顧問進行審查，及在必要時加強內部遵守其內部系統及程序。

至於有關分包商、蘇州實體及保利協鑫能源之間的關係，前核數師提出分包商所租用的辦公室屬蘇州實體，該可能與江蘇中能的一名僱員有間接關係的疑問。法務會計師表示，蘇州實體向業主租用辦公室自用，隨後轉租予分包商用作辦公室。法務會計師以評雙方的人力資源記錄，在保利協鑫能源的僱傭記錄中沒有發現有關蘇州實體法人代表、前任及現任監事的記錄；亦沒有發現分包商的實益擁有人及法定所有人受僱於保利協鑫或其聯屬公司的證據。

法務會計師報告又表示，工採建合約的國有企業總承包商邀請分包商作為成員成立聯合體的做法，屬商業合理性。對於新工採建合約、工採建合約及補充協議的終止以及預付款項的收回進展，法務會計師指，江蘇中能已根據新安排比較多名潛在承包商，並根據其資質及財務資源選擇新工採建承包商。保利協鑫又指，工採建合約已經終止，國有企業總承包商已向江蘇中能退還4.95億元人民幣。

事源於保利協鑫的前核數師德勤對該集團旗下的江蘇中能，以及一間國有企業總承包商和分包商，三方所訂立的一份「工採建合約」，以及江蘇中能向國有企業總承包商預付5.1億元人民幣的真實性提出疑問。其後保利協鑫宣布停牌。