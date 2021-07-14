醫脈通盤中一度高見35元，升29%，惟其後升幅大幅回吐。若可高位出貨，每手帳面賺3900元。醫脈通本次一手中籤率5%，認購90手才穩中一手。「頂頭槌飛」大戶每人僅獲2.2萬股，以輝立暗盤價計算，不計孖展成本，每人帳面僅賺約4萬元。

今晚炒風最勁為汽車服務經銷商百得利（6909），於輝立暗盤，收市報5.78元，升31%。盤中成交2060萬股，涉及1.1億元。每手1000股，每手帳面賺1380元。於富途暗盤，同樣升三成。該股「頂頭槌飛」大戶每人獲69.6萬股，不計孖展成本，帳面賺96萬元。

至於今早公告「擺烏龍」的德信服務（2215），富途未有提供暗盤。於輝立則跌3.3%，收報2.96元。公司今早公告指須延後上市時間表，但下午又刊發配售結果。據了解，公司明日正常掛牌。事件一度引發市場誤解。