龍潤茶及8名高層遭港交所譴責 主席焦家良私批1.4億借款
文章日期：2021年7月14日 18:39
港交所旗下聯交所發公告，譴責長期停牌股份龍潤茶（2898）及8名高層，包括龍潤茶創辦人兼主席、雲南富商焦家良及其胞弟、龍潤茶執董焦少良。公告顯示，龍潤茶早前向焦氏兄弟所擁有的關連公司貸款逾1.37億元人民幣，協議未經董事會同意，公司未有遵守披露要求。
聯交所指出，由於焦家良、焦少良持續或故意不履行於《上市規則》下義務，若其繼續留任，將會損害投資者的權益。其他遭譴責高層，包括龍潤茶行政總裁葉淑萍，執董何文（又名陸平國） ，獨董郭國慶、郭學麟、林紹雄及劉仲華。
公告指出，焦氏兄弟於2016年9月透過子公司向一借款公司提供約1.4億元人幣的短期貸款，而該借款公司與焦氏兄弟擁有的供應商之間有業務協議。公告指出，貸款未有通知董事會，亦未有遵守關連交易的披露要求。其後，核數師安永發現2016財年賬目不一致，要求進行獨立調查；龍潤茶解聘安永後，聘用大華馬施雲。該行對其連續兩年發表無法表示意見。
受事件影響，龍潤茶自2017年6月起已停牌。聯交所指出，焦氏兄弟面對明顯的利益衝突，仍未知會董事會而批准貸款協議；簽訂協議過程亦未能遵守內部監管。
翻查資料，焦家良為雲南富商，曾創辦龍潤集團、盤龍雲海集團，旗下除茶葉業務，還有中藥製藥、酒業等業務。此外他亦曾擔任前政協、前雲南昆明人大代表。龍潤集團旗下龍發製藥亦於新三板上市，惟內媒報道指出，因龍發製藥賬目及披露問題等，焦家良於去年被列入失信被執行人。
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