銀保監：內銀未來不良貸款仍然面臨上升壓力
文章日期：2021年7月14日 18:05
內地因為新冠肺炎疫情，在去年推出的小微企業貸款延期還本付息政策，期限進一步延至今年底，銀保監統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞表示，由於不良貸款暴露一定程度滯後，隨著政策到期，未來不良貸款可能進一步增加。銀保監會督促銀行採取預期信用損失法，充分評估風險，足額計提撥備，並進一步加大不良貸款處置，同時支持銀行多渠道補充資本，增強抵御風險能力。
劉忠瑞表示，截至今年6月底，內地銀行業不良貸款率為1.86%，因為加強不良貸款處置，不良貸款率較年初下降0.08個百分點，保持在合理水平。不良貸款餘額則為3.5萬億元（人民幣，下同），較年初增加1083億元。銀行業金融機構撥備餘額為6.7萬億元，撥備覆蓋率190.3%，較年初上升7.5個百分點，貸款撥備率3.54%，與年初基本持平。
劉忠瑞表示，今年首季處置不良貸款4827億元，超過去年同期水平，上半年亦預計會高於去年同期水平。當局已指導銀行前瞻性加大撥備計提和不良資產處置，及早處置化解風險，騰出更多風險應對空間。
銀行盈利方面，劉忠瑞表示因為去年上半年銀行淨利潤基數較低，當時按年下降9.4%，因此預計今年上半年銀行業利潤增速會明顯回升，與各行業相似。市場認為銀行讓利要求拖累盈利減少，劉忠瑞指銀行業利潤出現一定的暫時性的波動，但是從宏觀角度，實體經濟利潤回升有利銀行改善資產質量。
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