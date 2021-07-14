內地因為新冠肺炎疫情，在去年推出的小微企業貸款延期還本付息政策，期限進一步延至今年底，銀保監統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞表示，由於不良貸款暴露一定程度滯後，隨著政策到期，未來不良貸款可能進一步增加。銀保監會督促銀行採取預期信用損失法，充分評估風險，足額計提撥備，並進一步加大不良貸款處置，同時支持銀行多渠道補充資本，增強抵御風險能力。