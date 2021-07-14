中人壽上半年原保費收入按年上升3.41%
文章日期：2021年7月14日 16:56
多間內險公布原保費收入數據，中國人壽（2628）今年上半年的原保費收入為4426億元人民幣（下同），按年上升3.41%，較今年首5個月保費增速4.49%再放緩。中國太平（0966）亦公布，今年上半年壽險原保費收入為937.97億元，按年上升3.12%，與首5個月的3.14%相近；養老業務原保費上半年收入為36.18億元，按年上升21.9%。
中國太保（2601）公布，主要業務的壽險個人業務，代理人渠道新造業務原保費收入今年上半年為225.87億元，按年上升18.47%，其中期繳業務保費收入為197.11億元，按年上升33.72%。整體壽險業保費為1413.78億元，按年上升2.19%。
產險方面，太保產險原保費收入上半年為818.08億元，按年上升6.34%，其中主要業務機動輛險按年下跌6.92%。太平產險原保費收入上半年為144.92億元，按年上升3.97%。眾安在線（6060）原保費收入上半年為98.35億元，按年上升45.42%。
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