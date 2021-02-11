恒指收市跌175點或0.63%，報27787點，10天線(27907.91點)得而復失，成交金額1436億元，較上日減少7.75%，是6月30日1403億元成交後最少；國指跌48點或0.48%，報10065點。恒生科技指數收報7667點，升0.1%。

藍籌16隻升，41隻下跌，1隻無升跌。藥明生物（2269）升6.47%，收報139.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻63點；比亞迪（1211）跌5.64%，收報221元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.8%，收報95.25元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低41點。

恒生科技指數成份股18隻升，11隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報71.55元，升3.7%；跌幅最大的是微盟（2013）收報13.72元，跌6.16%。

北水南下合計淨轉流出2.22億元。南水北上合計淨流出108.06億元人民幣，終止連續2日流入。

午後消息股表現

羚邦集團（2230）獲委託成《芝麻街》大中華區授權代理。收報0.25元，無升跌。

龍皇（8493）公布，黃永幟辭任執行董事、行政總裁。收報0.213元，升15.76%。

蘇寧易購披露最新大股東股權架購，阿里（9988）佔三成小米（1810）佔不足1%。阿里巴巴收報206.4元，升0.58%；小米收報27.15元，升0.56%。

雷蛇（1337）發盈喜，料中期扭虧為盈賺不少於3000萬美元。收報2.12元，升2.91%。

今早及隔晚消息股表現

蘋果要求新iPhone較上年增產20%。手機設備個別發展，鴻騰（6088）見52周低1.79元，收報1.8元，跌3.74%；舜宇（2382）收報226.2元，升1.43%；瑞聲（2018）收報52.75元，跌1.95%；比亞迪電子（0285）收報45.5元，跌2.57%。

宏光（6908）未通過市監局品質檢驗的報道屬不實且誤導。收報7.2元，跌5.88%。

騰訊（0700）擬購軍事模擬軟件商或受阻，賣方憂中國演練對台和西方的戰爭。收報556.5元，升0.18%。

藥明生物（2269）發盈喜，料中期純利增長135%以上。收報139.8元，升6.47%。

融創服務（1516）發盈喜，料中期純利按年增長超過140%。收報25.95元，跌3.35%。

米蘭站（1150）委任新主席，與商台前DJ「細So」緋聞女友同名。創52周高，見0.42元，收報0.34元，升21.43%。

德昌電機（0179）首季營業額按年升70%。收報19.66元，跌1.6%。

喜馬拉雅減持比亞迪（1211）0.68%套現逾16億。收報221元，跌5.64%。

中國宏橋（1378）斥約4.5億元收購威海銀行1.388億股H股。收報10.1元，跌5.43%。

特步（1368）發盈喜，預期上半年溢利按年增不少於65%。收報13.68元，跌5.13%。

周大福（1929）首季港澳同店銷售升1.1倍。收報15.7元，跌10.69%。

兆科眼科（6622）冀環孢素A眼凝膠新藥明年商業化。收報11.2元，跌1.93%。

破頂股表現

破頂股包括，中手游（0302）創上市新高，見4.59元，收報4.54元，升13.22%；新天綠色能源（0956）創上市新高，見4.31元，收報4.15元，跌2.35%；金斯瑞（1548）創上市新高，見40.3元，收報40.1元，升6.93%；康寧傑瑞製藥（9966）創上市新高，見28.7元，收報27.75元，升6.73%；上海復旦（1385）創上市新高，見28元，收報26.3元，跌4.71%；創夢天地（1119）創52周高，見7.41元，收報6.93元，升0.14%；普華和順（1358）創52周高，見1.67元，收報1.63元，升18.12%；中興通訊（0763）創52周高，見26.6元，收報25.95元，無升跌；歐化（1711）創52周高，見0.5元，收報0.47元，跌1.05%。

破底股方面

破底股包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.81元，收報2.84元，跌3.07%；企展控股（1808）創上市新低，見0.077元，收報0.078元，跌2.5%；優趣匯（2177）創上市新低，見8.26元，收報8.36元，跌4.46%；喆麗控股（2209）創上市新低，見3.1元，收報3.12元，跌8.5%；龍光地產（3380）見52周低9.84元，收報9.87元，跌1.5%；世茂集團（0813）見52周低17.9元，收報17.98元，跌0.66%；奧園（3883）見52周低6.11元，收報6.13元，跌3.16%；花樣年（1777）見52周低0.81元，收報0.86元，升3.61%；鴻騰（6088）見52周低1.79元，收報1.8元，跌3.74%；成實外教育（1565）見52周低0.9元，收報0.93元，無升跌；中國新華教育（2779）見52周低1.97元，收報1.97元，跌3.9%。

其他報道

三井住友保險：網上索償增近3成 港澳賠償額達4.67億

惠譽確認渣打長期信貸評級「A」 展望負面

標普推新虛幣指數 追蹤240隻虛幣

消委會上半年接10宗涉虛擬銀行投訴 籲開戶前看清條款

羚邦獲委託成《芝麻街》大中華區授權代理

嘉信理財：下半年價值股跑贏增長股

花旗伙拍WeChat Pay推消費券優惠 最高可贏5000元獎賞

黃永幟辭任龍皇執董、行政總裁

【有片：選股王】中手遊逆市走高 熱錢流入博破頂展升浪

蘇寧易購披露最新大股東股權架購 阿里佔三成小米佔不足1%

醫脈通上限定價 超購591倍 百得利超購42倍 德信超購2倍

雷蛇發盈喜 料中期扭虧為盈賺不少於3000萬美元

恒指半日跌161點 10天線得而復失 藥明生物升7.46%

宏光：未通過市監局品質檢驗的報道屬不實且誤導

騰訊擬購軍事模擬軟件商或受阻 賣方憂中國演練對台和西方的戰爭

華府再度呼籲美國企業退出新疆供應鏈及投資

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日

路透：美證交會調查銀行任SPAC承銷商及顧問時潛在利益衝突

三井住友傳購Jefferies 5% 未來擬成為集團公司