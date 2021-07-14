三井住友保險發布第二份年度《三井住友保險理賠報告》，報告指，去年透過EASY網上索償系統提交的索償申請數量上升26.9%，其中非旅遊保單持有人的索償申請量錄得近半成增長。在2020年疫情期間，三井住友保險在港澳地區的總賠償金額為4.67億元，賠償率達9成以上。報告指出，年度賠償率最高的五個類別分別是香港僱員補償、家務助理、個人意外、汽車和醫療。