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三井住友保險：網上索償增近3成 港澳賠償額達4.67億

文章日期：2021年7月14日 16:08

三井住友保險發布第二份年度《三井住友保險理賠報告》，報告指，去年透過EASY網上索償系統提交的索償申請數量上升26.9%，其中非旅遊保單持有人的索償申請量錄得近半成增長。在2020年疫情期間，三井住友保險在港澳地區的總賠償金額為4.67億元，賠償率達9成以上。報告指出，年度賠償率最高的五個類別分別是香港僱員補償、家務助理、個人意外、汽車和醫療。

三井住友保險表示，客戶透過EASY網上索償系統遞交申請，可免卻線下提交文件，亦可使用互動視頻工具遙距評估水損，減少理賠專員親到場次數，縮減處理索償時間。公司指，系統配備了一系列保安措施，包括有時限的一次性密碼和多重驗證功能，以防止黑客入侵。

三井住友保險行政總裁祈菲臘（Philip Kent）指，疫情為保險業帶來挑戰，但更好的數碼化服務，幫助客戶應對轉變。

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