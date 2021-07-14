惠譽確認渣打長期信貸評級「A」 展望負面
文章日期：2021年7月14日 15:53
惠譽公布確認渣打（2888）長期發行人違約評級為「A」，渣打銀行評級為「A+」，評級展望維持負面。惠譽表示，受惠於強大的資金和流動性、強勁的資本和偏好保守的風險偏好，有利於渣打的生存能力，不過渣打相對於評級類近的銀行，其收入和資產質量則較弱。
渣打與全球大多數同業一樣，在低息環境下面臨持續產生足夠盈利能力的挑戰。惠譽認為，雖然銀行經營環境已大體穩定，資產質素和資本風險已有所緩解，不過渣打仍在調整其戰略應對充滿挑戰的收入環境。因應渣打在業務模式、管理策略、收益和盈利面臨挑戰，惠譽維持對信貸評級展望維持負面。
資產質素方面，隨着經濟環境，銀行的風險偏好和風險撥備政策的改善，惠譽認為渣打面臨的資產質素壓力有所緩解，就此將展望調整為穩定。因應截至今年第一季，約100億美元規模的早期預警風險敞口，以及該行在航空、大宗商品貿易、金屬和採礦、商業房地產、酒店、旅遊和石油和天然氣等周期性和脆弱性行業，有480億美元敞口，惠譽預計渣打的減值貸款比率，將從今年第一季末的3%增加。不過預期信貸減值損失，會在今年及之後有所降。
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