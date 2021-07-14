消委會上半年接10宗涉虛擬銀行投訴 籲開戶前看清條款
文章日期：2021年7月14日 15:42
消委會今年上半年接獲10宗有關虛擬銀行的投訴，去年同期僅獲1宗投訴。消委會提醒市民，在決定是否於虛銀開戶前，不應只着眼於獎賞和迎新優惠，宜先細心衡量個人日常理財的方式和習慣、對現金提存的要求、以至對轉帳、匯款、外幣定期存款和買賣等不同銀行服務的需求，再看清獎賞和迎新優惠的要求及條款，以決定是否開戶，揀選適合自己的虛銀。
消委會檢視8間虛銀的服務，歸納10大注意事項，包括留意開立條件；某些服務設時限，衡量是否切合所需；注意身份驗證和保安系統更新；現金提款方面，部分需轉帳至其他銀行提取；留意每日存款上限；轉帳服務方面，額度上限各有不同；定存外幣種類、年利率及提早取回收費不一；暫未提供電匯款項至外地帳戶服務；綁定電子錢包／支付程式方面，部分扣帳卡進行外幣交易或收手續費；以及推廣優惠方面，看清額度及期限。
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