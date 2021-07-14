消委會今年上半年接獲10宗有關虛擬銀行的投訴，去年同期僅獲1宗投訴。消委會提醒市民，在決定是否於虛銀開戶前，不應只着眼於獎賞和迎新優惠，宜先細心衡量個人日常理財的方式和習慣、對現金提存的要求、以至對轉帳、匯款、外幣定期存款和買賣等不同銀行服務的需求，再看清獎賞和迎新優惠的要求及條款，以決定是否開戶，揀選適合自己的虛銀。