投資方面，根據過往經驗，一般GDP及通脹上升都會利好股市回報，在預期美國GDP及通脹都會上升的情況下，相信美股會有不俗回報。嘉信理財副總裁-理財顧問林長傑表示，下半年看好價值股多於增長股，當中尤其看好醫療板塊。他解釋現時醫療板塊平均估值吸引亦有利派息。隨着疫苗持續接種、環球人口老化以及發展中國家人口上升，對高端醫療及昂貴藥物需求大增，都會利好生物科技及醫藥板塊。

此外，他較看淡金融板塊，由於預期美聯儲局收緊貨幣政策及經濟增長放緩，都會令金融行業增長動力減弱。另又看淡能源板塊，因疫情期間不少油股反彈，目前行業估值偏高，加上油價已上升不少，相信有調整空間。

投資建議方面，林長傑表示，近日市場波動，但根據過往經驗，標普500指數在大跌後總會回升，投資者應保持長線投資。另外在動盪市況下，應作多元化投資以分散風險，同時要留意投資組合是否與目標一致，不要輕易受波動市隨便調倉。