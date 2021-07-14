而海爾、TCL、美的分別出資6億元，佔「新新零售基金二期」各6.7912%、江蘇魚躍科技出資3億元，佔3.3956%、海南吉力達出資2億元，佔2.2637%、小米及易居僅出資1億元，各佔1.1319%，創維則出資5000萬元，佔0.5659%。

此外，蘇寧易購亦公布，旗下江蘇蘇寧易達於7月11日與深創投不動產基金管理（深圳）簽署《深創投-鹽田港領岸港口基礎設施一期私募股權投資基金基金合同》，該基金名為「深創投-鹽田港領岸港口基礎設施一期私募股權投資基金」，總份額不超過30億元，江蘇蘇寧易達計劃認繳不超過20%的基金份額，即最多不超過6億元。

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