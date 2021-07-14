大型科技股偏好，ATJ 皆升，但官媒發表外賣騎手文章，美團（3690）一度跌至281元附近後跌幅收窄。醫美股有反彈，四環（0460）正評估收購韓國肉毒毒素製造商Hugel，股價升13%。乳業股向好，飛鶴（6186）升7%，澳優（1717）升4%。

手遊股強勢，創夢（1119）近期異動持續拉升，而中手遊（0302）今早亦升7%，迫近歷史高位4.4元。中手遊無論在IP還是遊戲儲備均頗為豐富，今年4月下旬上線的《航海王：熱血航線》，在遊戲暢銷榜排名一度闖進TOP 5，預計流水利潤轉化率為12.5%，下半年尚有《全明星激鬥》;騰訊獨家代理的《真·三國無雙霸》已獲版號，並在騰訊開發平台獲400萬玩家預約，預計8月正式上線。

手遊股往往就是炒氣氛，而近期中手遊逆市中不斷走高，加上有創夢發力在先，熱錢會積極流入博破頂展升浪，不妨小注跟進碰運氣。

張兆聰

明報首席評論員