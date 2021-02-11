恒指今早高開1.98點後即回落，最多低位跌254點，半日跌161點或0.58%，報27801點，高低波幅257點，10天線(27909.31點)得而復失。成交金額797億元；國指跌44點或0.44%，報10068點。恒生科技指數收報7688點，升0.37%。