恒指半日跌161點 10天線得而復失 藥明生物升7.46%
文章日期：2021年7月14日 12:17
恒指今早高開1.98點後即回落，最多低位跌254點，半日跌161點或0.58%，報27801點，高低波幅257點，10天線(27909.31點)得而復失。成交金額797億元；國指跌44點或0.44%，報10068點。恒生科技指數收報7688點，升0.37%。
藍籌13隻升，44隻下跌，1隻無升跌。藥明生物（2269）升7.46%，收報141.1元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻73點；比亞迪（1211）跌4.87%，收報222.8元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌1.9%，收報289.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低42點。
恒生科技指數成份股17隻升，13隻下跌。升幅最大的是新東方在綫（1797）收報8.68元，升3.83%；跌幅最大的是聯想（0992）收報8.26元，跌5.28%。
北水南下合計轉淨流出0.77億元，南水北上合計淨流出74.98億元人民幣，終止連續2日流入。
蘋果要求新iPhone較上年增產20%。手機設備個別發展，鴻騰（6088）見52周低1.81元，收報1.84元，跌1.6%；舜宇（2382）收報226.4元，升1.52%；瑞聲（2018）收報53.6元，跌0.37%。
宏光（6908）未通過市監局品質檢驗的報道屬不實且誤導。收報7.28元，跌4.84%。
藥明生物（2269）發盈喜，料中期純利增長135%以上。收報141.1元，升7.46%。
融創服務（1516）發盈喜，料中期純利按年增長超過140%。收報26.85元，無升跌。
米蘭站（1150）委任新主席，與商台前DJ「細So」緋聞女友同名。股價曾升50%，創52周高，見0.42元，收報0.335元，升19.64%。
德昌電機（0179）首季營業額按年升70%。收報19.82元，跌0.8%。
喜馬拉雅減持比亞迪（1211）0.68%套現逾16億。收報222.8元，跌4.87%。
中國宏橋（1378）斥約4.5億元收購威海銀行1.388億股H股。收報9.99元，跌6.46%。
特步（1368）發盈喜，預期上半年溢利按年增不少於65%。收報13.44元，跌6.8%。
周大福（1929）首季港澳同店銷售升1.1倍。收報15.92元，跌9.44%。
兆科眼科（6622）冀環孢素A眼凝膠新藥明年商業化。收報11.24元，跌1.58%。
破頂股表現
破頂股包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見4.31元，收報4.15元，跌2.35%；金斯瑞（1548）創上市新高，見40元，收報39.95元，升6.53%；康寧傑瑞製藥（9966）創上市新高，見28.7元，收報28元，升7.69%；上海復旦（1385）創上市新高，見28元，收報27元，跌2.17%；創夢天地（1119）創52周高，見7.41元，收報7.19元，升3.9%；普華和順（1358）創52周高，見1.67元，收報1.6元，升15.94%；中興通訊（0763）創52周高，見26.6元，收報25.9元，跌0.19%；歐化（1711）創52周高，見0.5元，收報0.455元，跌4.21%。
破底股方面
破底股包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.81元，收報2.85元，跌2.73%；優趣匯（2177）創上市新低，見8.31元，收報8.33元，跌4.8%；喆麗控股（2209）創上市新低，見3.1元，收報3.22元，跌5.57%；世茂集團（0813）見52周低17.9元，收報17.94元，跌0.88%；花樣年（1777）見52周低0.81元，收報0.88元，升6.02%；鴻騰（6088）見52周低1.81元，收報1.84元，跌1.6%；成實外教育（1565）見52周低0.9元，收報0.92元，跌1.08%；中國新華教育（2779）見52周低1.98元，收報2元，跌2.44%；中國人壽（2628）見52周低13.74元，收報13.74元，跌1.58%；中國平安（2318）見52周低69.85元，收報70元，跌2.71%。
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