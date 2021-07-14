報道指，Crytek為數個西方國家的軍隊提供軍事模擬程序。部分員工對將公司出售予中國企業感到擔心，憂慮軟件將會用於解放軍的軍事用途，或中國會借收購該公司對西方軍隊及武器製造商進行間諜活動。

報道引述多名感到憂慮的知情人士指，中國人想用Crytek開發的「CryEngine」為中國軍隊製作戰爭模擬程序。有了此軟件，中國可以比以往任何時候都更真實地演練對台灣和西方的戰爭，同時，亦可以監視德國、美國和其他國家如何模擬軍事衝突。因為美國陸軍和德國武裝部隊都將「CryEngine」用於他們的士兵的軍事模擬和訓練計劃。

報道指，許多武器公司，包括美國的洛克希德馬丁(Lockheed Martin)、德國的蒂森克虜伯(ThyssenKrupp AG)和法國的泰勒斯公司(Thales)，都使用該軟件來模擬武器使用。

報道指，騰訊雖然自稱是獨立公司，但每年招聘均堅持黨員優先，2017年1800名入職的大學生有1200名為黨員，2018年該公司稱，公司黨員比例達23%（相當於7915名員工)，而在「優秀員工」中，多達50%是黨員，這也是他們迅速上升到領導崗位的原因。

騰訊、Crytek未有回覆該記者查詢。

聯邦經濟部回覆該報，不對具體案件發表評論。然而，總括來說，對於收購德國公司的任何外國投資評估，「所有與評估相關的問題都被考慮在內」，無論是直接購買還是透過歐洲子公司。

德國執政黨國防政策發言人 Henning Otte 稱，如果騰訊與該公司有非商業計劃，以便中國軍隊可以進入德軍及其他北約國家也使用的模擬程序，德國的安全利益可能會受到影響。在錯誤的人手中進行的模擬很快就會變得非常嚴重。必須停止危及國家安全，和停止他們出售 Crytek。德國的安全利益優先於經濟考慮。

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