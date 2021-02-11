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醫脈通上限定價 超購591倍 百得利超購42倍 德信超購2倍

文章日期：2021年7月14日 12:20

醫脈通（2192）公布招股結果，以每股27.2元定價，為招股價範圍24.1元至27.2元的上限定價，集資淨額40.01億元，一手中籤率5%，抽90手（45,000股）始可穩獲一手。醫脈通將於7月15日掛牌。

醫脈通於香港公開發售部分共錄得逾62.6萬人認購，超額認購591.41倍；國際發售部分超額認購30.2倍。

百得利（6909）亦公布招股結果，以每股4.4元定價，為招股價範圍4元至4.8元的中間定價，集資淨額6.27億元，一手中籤率18%，抽20手（20,000股）始可穩獲一手。百得利將於7月15日掛牌。

百得利於香港公開發售部分共錄得逾7萬人認購，超額認購42.92倍；國際發售部分超額認購1.28倍。

德信服務（2215）亦公布IPO結果，以3.06元定價，招股價為2.66至3.44元，即以中間價定價。香港發售部分獲2.1萬份申請，認購7707.4萬股，超購2.08倍，國際部分超購0.31倍。一手中籤率75%，申請兩手穩獲一手。乙組1張飛認購200萬股，全數獲分配。

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