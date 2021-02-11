港元現報7.7672元貶值14點子，曾貶值最多14點子，報7.7672元，亦曾升值最多3點子，報7.7655元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.25點子至0.0381%；1星期HIBOR跌0.09點子至0.04893%；2星期HIBOR跌0.2點子至0.05696%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.34點子至0.15911%；6個月期HIBOR跌0.14點子至0.25625%；12個月期HIBOR跌0.18點子至0.36304%。

美元指數現報92.719貶值0.033點或0.04%。

美元1個月期LIBOR報0.09575%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0143%，連續2日收窄，利差是2021年5月18日後最低，當日差距為-0.015%。

對上一次連續2日收窄，是2021年7月01日，當日利差報-0.0035%。

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