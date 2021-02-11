恒指今早高開1點 藥明生物升3.96% 融創服務升4.66%
文章日期：2021年7月14日 09:26
恒指今早高開1.98點或0.01%，報27965點，重上10天線(27925.71點)，成交金額33億元；國指今早低開3點或0.04%，報10109點。恒生科技指數開市報7677點，升0.24%。
藍籌21隻升，27隻下跌，10隻無升跌。藥明生物（2269）升3.96%，報136.5元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻38點；潤地（1109）跌1.42%，報31.2元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.22%，報44.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低24點。
恒生科技指數成份股13隻升，9隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報297.6元，升2.27%；跌幅最大的是ASM PACIFIC（0522）開市報108.4元，跌1.19%。
藥明生物（2269）發盈喜，料中期純利增長135%以上。開市報136.5元，升3.96%。
融創服務（1516）發盈喜，料中期純利按年增長超過140%。開市報28.1元，升4.66%。
米蘭站（1150）委任新主席，與商台前DJ「細So」緋聞女友同名。開市報0.295元，升5.36%。
德昌電機（0179）首季營業額按年升70%。開市報20.7元，升3.6%。
喜馬拉雅減持比亞迪（1211）0.68%套現逾16億。開市報232.8元，跌0.6%。
中國宏橋（1378）斥約4.5億元收購威海銀行1.388億股H股。開市報10.76元，升0.75%。
特步（1368）發盈喜，預期上半年溢利按年增不少於65%。開市報14.8元，升2.64%。
周大福（1929）首季港澳同店銷售升1.1倍。開市報17.58元，無升跌。
兆科眼科（6622）冀環孢素A眼凝膠新藥明年商業化。開市報11.42元，無升跌。
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