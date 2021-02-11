港股ADR跌131點 夜期低水118點 美期、亞股個別發展
文章日期：2021年7月14日 08:54
美股向下，港股ADR跌131點或0.47%，報27831點，即月恒指夜期跌35點，低水118點，報27845點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.79%，折合報551.1元；阿里巴巴（9988）跌0.88%，折合報203.39元；美團（3690）跌0.06%，折合報294.81元；匯控（0005）跌1.22%，折合報44.5元；建行（0939）跌0.58%，折合報5.52元。
道期現升0.034%；標期現跌0.01%；納期現跌0.03%。日股現跌0.32%，韓股現跌0.52%，澳股現升0.37%。
今日焦點股份可留意：
藥明生物（2269）發盈喜，料中期純利增長135%以上。
融創服務（1516）發盈喜，料中期純利按年增長超過140%。
米蘭站（1150）委任新主席，與商台前DJ「細So」緋聞女友同名。
德昌電機（0179）首季營業額按年升70%。
喜馬拉雅減持比亞迪（1211）0.68%套現逾16億。
中國宏橋（1378）斥約4.5億元收購威海銀行1.388億股H股。
特步（1368）發盈喜，預期上半年溢利按年增不少於65%。
周大福（1929）首季港澳同店銷售升1.1倍。
兆科眼科（6622）冀環孢素A眼凝膠新藥明年商業化。
其他報道