美通脹創近12年最大升幅 美股由升轉跌 道指跌107點
文章日期：2021年7月14日 08:15
美股隔晚早段向上，其中，標指高見4392.37點，納指高見14803.68點，齊創即市新高。受其後公布的6月CPI意外創2008年以來最大升幅影響，美股由升轉跌，美債息向上。聯儲局官員重申通脹只是暫時現象，但表示減碼寬鬆可能今年年底開始。
道瓊斯工業平均指數收跌107點，跌幅0.31%，報34888點。標普500指數收跌15點，跌幅0.36%，報4369點。納斯達克綜合指數收跌55點，或0.38%，報14677點。
波音4.23%，報228.2美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低66點，而Visa升1.88%，報242.35元，貢獻道指29點。
科技股方面，蘋果收市報145.64元，升0.78%，谷歌母公司Alphabet收市報2546.83元，升0.28%，亞馬遜收市報3677.36元，跌1.1%，Facebook收市報352.09元，跌0.3%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.03%，報460點。德國DAX指數收跌0.01%，報15789點；法國CAC 40指數跌0.02%，報6558點；英國富時100指數收跌0.01%，報7124點。