美股隔晚早段向上，其中，標指高見4392.37點，納指高見14803.68點，齊創即市新高。受其後公布的6月CPI意外創2008年以來最大升幅影響，美股由升轉跌，美債息向上。聯儲局官員重申通脹只是暫時現象，但表示減碼寬鬆可能今年年底開始。