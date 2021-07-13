當中所有B2B的核心類別均見上升，由2020年末季至2021年次季間，受訪企業在科技開支上，包括自動化及電子商務等增加的投資平均超過10%，顯示企業渴望推動遙距工作和電子商務的新模式。網上廣告開支有見強勁增長，相比印刷媒體廣告開支，網上廣告開支按季高出一倍以上。按年同期相比，在廣告和銷售推廣方面有2.6%增幅。

疫情過後，很多企業透過調整其供應鏈流程，以靈活應付突發事態。在過去的1年，各約2成的受訪企業簡化了供應商網絡以提高營運靈活性、避免就採購向特定供應商作出長期承諾，以及選擇付款條件更靈活的供應商。蔡宗修指，開拓資金來源及提昇信貸靈活性將有助企業增強應變能力及緊握未來的發展機遇。

全球企業將專注於全力推動業務增長。受訪企業指，今年的三大目標是增加盈利能力、開拓新客源，以及保持競爭力。

美國運通GBSI根據在澳洲、加拿大、日本、墨西哥、英國及美國進行的意見調查結果而編製，受訪企業超過3600間。該六個國家約佔全球經濟產出的五分之二，在每個國家，受訪的獨資經營者、微型企業（1至9名員工）、小型企業（10至49名員工）、中型企業 （50至249名員工）及大型企業（250名以上員工）的數目相若。

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