財經花生︳中信員工公幹待遇減 搭乘經濟艙 鼓勵同睡一房
文章日期：2021年7月13日 19:09
國企金融業以往俾人「大把錢」嘅印象，不過喺疫情及中央雙重壓力之下，都要慳得就慳。彭博社今日就報道，國有巨企中信集團旗下嘅中信建投（6066）、中信證券（6030）近期有內部備忘錄顯示，以後董事總經理（MD）國內公幹出行，航班就要搭經濟艙，火車則要乘坐最平嘅「硬座」；住宿補貼亦要扣減。而中信建投更加鼓勵同事一齊公幹時共享一間房𠻹。
中信建投份備忘話，就連主席王長青，以後公幹搭火車時都唔會乘「商務座」，而係平啲嘅「一等座」。普通員工方面，如果喺北京、上海公幹，每日住宿補貼較以往扣減200元人民幣，最新是每日700元人民幣。間行又話，鼓勵同事同住一間房，至於自己攞錢「upgrade」航班，就非常之唔建議。
彭博就引述消息話，其實除咗中信自身降低成本，早排財務部亦都有發話，要求國企限制人員出行消費，因此對國有資產管理公司、國有銀行都有唔少影響。睇返年報，中信建投去年淨利錄得95億元（人民幣，下同），而職工費用就用咗64億元，確實使費唔少。但唔知今次航班「downgrade」，真係幫到幾多？
文：馬仔
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