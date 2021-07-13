中信建投份備忘話，就連主席王長青，以後公幹搭火車時都唔會乘「商務座」，而係平啲嘅「一等座」。普通員工方面，如果喺北京、上海公幹，每日住宿補貼較以往扣減200元人民幣，最新是每日700元人民幣。間行又話，鼓勵同事同住一間房，至於自己攞錢「upgrade」航班，就非常之唔建議。

彭博就引述消息話，其實除咗中信自身降低成本，早排財務部亦都有發話，要求國企限制人員出行消費，因此對國有資產管理公司、國有銀行都有唔少影響。睇返年報，中信建投去年淨利錄得95億元（人民幣，下同），而職工費用就用咗64億元，確實使費唔少。但唔知今次航班「downgrade」，真係幫到幾多？

文：馬仔

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