總商會主席王冬勝表示：「很高興看到會員積極響應計劃，反應遠超預期，顯示商界相當樂意支持年輕一代發展。儘管新冠病毒疫情令經濟不景、商界面對重重挑戰，本地企業依然着重投資在香港最重要的資產，即人力資源。」。他說，該會的實習計劃涵蓋各行各業的不同職位，為青年人提供增廣見聞的寶貴機會。為下一代提供廣泛的學習機會，積極與學生聯繫交流，一直是總商會的重點工作。有見會員對實習計劃反應踴躍，他們未來將進一步擴大計劃規模。

截至7月13日，總商會參與「160+實習計劃」的企業名單，包括何文琪律師事務所、安樂工程（1977）、中國銀行(香港)、兆豐科技設備、英美煙草(香港)、商界環保協會、長江集團、其士國際（0025）、中電控股（0002）、港鐵（0066）、安永會計師事務所及谷歌等機構。

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