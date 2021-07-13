報道引消息人士指出，貨拉拉於上月以保密形式向美國證交會遞表，但現時因內地監管規則帶來不確定性，公司內部正權衡改變上市地點。消息人士續指，現時未有最終決定，貨拉拉亦不排除繼續推進在美國上市計劃，公司是希望可以避免長時間推遲上市。

Lalamove代表回應本報查詢時表示，公司持續關注資本市場，但是沒有具體的上市計劃和具體上市時間表。近期滴滴出行（美：DIDI）未獲得網信辦批准情況下，執意赴美上市，引發內地新一輪監管風暴。滴滴遭指控違規收集個人資料，現時正遭網信辦調查。網信辦最新則公布，未來擁大量內地居民數據企業赴海外上市，需進行審批。

翻查資料，貨拉拉今年年初完成F輪融資，由高瓴資本領投，涉及15億元美金；融資後，公司估值達100億美元（約為780億港元）。公司前期投資者星光熠熠，包括小米（1810）創辦人發起的順為資本、美國私募紅杉資本等。貨拉拉網站資料顯示，截至今年3月，公司業務範圍覆蓋內地363個城市，平均月活司機有58萬名，月活用戶則有760萬人。

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