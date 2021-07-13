集團主席及行政總裁汪穗中表示，儘管全球半導體晶片持續短缺，連同其他供應鏈遇到樽頸，阻礙部分業務單位銷售表現，仍錄得滿意表現。另外，如之前向投資者提及，商品價格急升連帶全球經濟復甦，短期內毛利率將會受壓。儘管如此，他有信心於本財政年度持續保持穩健的業務增長。

首季汽車產品組別營業額按年升87%或3.13億美元，未計入收購Zimmermann及匯率因素，季內營業額亦按年大增75%或2.7億美元。當中亞洲、歐洲及美洲地區的業務分別上升21%、1.28倍及1.57倍。該集團營業額增長，則受惠於近期推出的新項目，如電動車窗、天窗及電動後車廂蓋門、煞車系統、座椅調節及熱管理應用，同時顧客需求對暖通空調、車燈調節、轉向裝置及燃料電池等應用產品的需求上升。

未計入貨幣效應，德昌電機的工商用產品組別於本季度營業額上升4700萬美元或30%，撇除匯率因素亦按年增長4300萬美元或27%。按地區劃分，該業務的亞洲、歐洲及美洲地區銷售分別按年上升33%、24%及23%。其指出，草坪和園藝護理、大型家用電器、自動化窗戶及其他居家分部巿場的營業額有顯著強勁增長，主要因為推出的新項目，獲得新業務及市場需求上升。

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